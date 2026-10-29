Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin kimliği Sinan Özdal olarak belirlendi

CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin Sinan Özdal'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,