Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin kimliği Sinan Özdal olarak belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin kimliği Sinan Özdal olarak belirlendi. Olayla ilgili olarak Çanakkale'de yürütülen inceleme devam ederken, cesedin kayalıklara vurduğu belirtildi.
CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin Sinan Özdal'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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