Çanakkale'de kaybolan 87 yaşındaki vatandaş bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de kaybolan 87 yaşındaki vatandaş bulundu

Çanakkale\'de kaybolan 87 yaşındaki vatandaş bulundu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan 87 yaşındaki Halil Gülfidan, dün akşam saatlerinde evine dönmedi. Durumu bildiren eşi, köy muhtarının yardımıyla jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Gülfidan, köye bir kilometre uzaklıktaki Almacık mevkisinde bulundu. Yaralı olan Gülfidan, Lapseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

30.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde arazide kaybolan 87 yaşındaki vatandaş ekiplerce bulundu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Gökköy köyünde yaşayan Halil Gülfidan, dün saat 16.00 sularında Lapseki'ye gideceğini söyleyerek köyden yaya olarak yola çıktı.

Akşam eve dönmeyince eşi Azime Gülfidan durumu köy muhtarı Hüseyin Yakut'a bildirdi. Yakut'un, olayı İlçe Jandarma Komutanlığına aktarmasının ardından ekipler arazide arama çalışması başlattı.

Yaşlı adam jandarmanın yanı sıra AFAD ekibinin de yer aldığı çalışmalar sonucu köye bir kilometre kadar uzaklıktaki Almacık mevkisinde bulundu.

Yaralandığı belirlenen Gülfidan, kontrol amaçlı Lapseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Lapseki Devlet Hastanesi, Çanakkale, Jandarma, Lapseki, AFAD, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaybolan 87 yaşındaki vatandaş bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kaybolan 87 yaşındaki vatandaş bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement