Çanakkale'de Kayıp Lise Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kendisinden haber alınmayan lise öğrencisi Ayşegül Kocaman (16) için arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık Fen Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayşegül Kocaman, iddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrıldı. Kocaman'ın evine dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi. Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kocaman'ın bulunması için ekipler kapsamlı çalışma başlattı.