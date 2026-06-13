LNG tankerine çarpan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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LNG tankerine çarpan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı

13.06.2026 03:24
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Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LNG tankerine çarpan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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