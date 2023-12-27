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Çanakkale'de öğrenciler müzik aletleriyle ritim çalışıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, tasarladıkları müzik aletleriyle Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde ritim çalışması yapıyor. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerin zamanlama duygusu, konsantrasyon süresi, hafıza gelişimi ve grup çalışması becerileri artıyor.

Çanakkale\'de öğrenciler müzik aletleriyle ritim çalışıyor
27.12.2023 - 09:23,  Güncelleme: 09:24
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tasarladıkları müzik aletleriyle Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde ritim çalışıyor.

Ders kapsamında yapılan uygulamalar öğrencilerin zamanlama duygusu, konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi ve grup çalışmasını öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Öğrenciler, sınıf öğretmeni Feyzanur Döğücü gözetiminde yoğurt kovası, deterjan bidonu, köpük bardak, karton gibi dönüştürülebilir malzemelerden müzik aletleri yapıyor.

Tasarladıkları müzik aletleriyle haftada 2 ders saati ritim çalışması yapan çocuklar, hafıza gelişimi, konsantrasyon ve dinlemeyi öğrenme gibi beceriler kazanıyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Çanakkale, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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