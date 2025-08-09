Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde; yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi (4)
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. Öte yandan, yangında Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi de zarar gördü.
KHaber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
