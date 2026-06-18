Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.

Anlık olarak insansız hava aracı (İHA) gözetimi sürdürülen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.