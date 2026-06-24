Çanakkale\'de Orman Yangınları İçin Bilgilendirme

Çanakkale'de jandarma ekiplerince orman yangınları tedbirlerinin anlatıldığı uygulamalar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında anız ve orman yangınları ile mücadele edilmesi konusunda çalışma düzenlendi.

Ekipler, yangına hassas kritik ormanlık ve tarım arazilerinin kontrolü, vatandaşların bilgilendirilmesi, biçerdöver, balyalama ve tarım makinalarının kontrolü ve bilgilendirme uygulamasını 10 belde ve 278 köyde gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan 875 biçerdöver ve balya makinası operatörü ile çiftçiye konuyla ilgili tebligat yapılırken yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bilgilendirme çalışmalarında da 1200 afiş ve 10 bin broşür dağıtımı yapıldı.

Uygulamalara 58 asayiş timi, 6 trafik jandarma timi, 3 motorlu jandarma timi, 2 jandarma atlı timi, 3 jandarma asayiş komando timi ile Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısık Amirliği ekipleri görev aldı.