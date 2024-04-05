Çanakkale'de bir otomobilin çayın kıyısına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi'nde seyreden B.G.K. idaresindeki 17 AAC 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Sarıçay'ın kıyısına devrildi.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de otomobil çayın kıyısına devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Posof İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Posof Merkez camiinde Kur'an-ı Kerim ve mevlid okundu, dualar edildi ve cemaate ikramda bulunuldu.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
Söke-Bodrum karayolu Özbaşı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında tır karşı şeride geçerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?