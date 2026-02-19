Çanakkale'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Ramazan Etkinlikleri

Çanakkale\'de Ramazan Etkinlikleri
19.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla okullarda paylaşma ve dayanışma etkinlikleri düzenliyor.

Çanakkale'de öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında ramazanın manevi atmosferini okullarda düzenlenen programlarla yaşıyor.

Kent genelindeki okullarda ramazan ayı boyunca paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendiren, birlik ruhu, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştiren çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, bu kapsamda Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı ramazan temalı etkinlikleri izledi. Öğrenciler ramazan davulcusu ile Karagöz-Hacivat gösterilerini canlandırırken, geleneksel kıyafetli bir öğrenci sınıfları dolaşarak hurma dağıttı. Ramazan köşeleri, mahyalar ve kandillerle süslenen panolar da incelendi.

Hayta, ramazanın sabır, paylaşma ve merhamet duygularının yoğun şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu belirterek, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda değer kazandırma süreci olduğunu kaydetti.

İlkokullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenliklerinin düzenleneceğini, ortaokul ve liselerde ise "İftarda Konuşalım" söyleşi programlarının gerçekleştirileceğini anlatan Hayta, ailelerin de gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacağını bildirdi.

Hayta, "Amacımız, öğrencilerimizin sadece bilen değil, aynı zamanda hisseden, paylaşan ve sorumluluk alan bireyler olarak yetişmeleridir." dedi.

"Ruhsal ve bedensel olarak kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz"

Okuldaki ramazan etkinlikleri kapsamında çıkarılan Ramazan Gazetesi'ni dağıtan 3. sınıf öğrencisi Pars Yalçın, ramazan ayı geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hem evimizde yemekler yapılıyor hem de kendimizi kontrol etmemizi sağlıyor. Burada olduğum için çok gururluyum. Ruhsal ve bedensel olarak kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Bu da büyüyünce işimize yarıyor." diye konuştu.

Yalçın, okuldaki etkinliklere hazırlanırken çok eğlendiğini, detaylı çalışma yaptıklarını anlatarak, ramazanda böyle bir faaliyet içinde bulunmalarının kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

İkinci sınıf öğrencisi Masal Çakır da "Ramazanda oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz, dinimizi öğreniyoruz. Ramazan etkinliklerine katılmak eğlenceliydi, mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Karagöz'ü canlandıran 3. sınıf öğrencisi Uras Ege Çeşmebaşı da Karagöz ve Hacivat'ı izleyerek rolüne hazırlandığını, babasıyla evde gölge oyunu olarak bunu oynattığını söyledi.

Çeşmebaşı, etkinlik için babasıyla Karagöz ve Hacivat şapkası yaptıklarını, öğretmeninin ise giysileri hazırladığını belirtti.

Etkinliklere veli olarak katılan Kazım Çeşmebaşı ise okullarda ramazan etkinliklerinin düzenlenmesini çok değerli bulduğunu ifade ederek, "Biz de okulumuza katkı sunmaktan çok kıvanç duyuyoruz. Öğretmenimizle birlikte gerektiğinde tüm etkinliklere aile olarak katılmayı çok seviyoruz. Oğlumla birlikte kısa sürede hazırlandık. Ezberimizi gerçekleştirdik, bugün de sunumumuzu yaptık. Umarım beğenilmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.