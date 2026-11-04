Çanakkale'de sahipsiz hayvan toplantısında 112'ye gelen ihbarlar ele alındı

Çanakkale'de sahipsiz hayvan toplantısında 112'ye gelen ihbarlar ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında sahipsiz hayvanlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 112 ve Hayat 112 ihbarlarının koordinasyonla karşılanması ile bakım, tedavi ve doğal yaşam alanı süreçleri ele alındı.
Çanakkale'de sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Polat Kara, Çanakkale Belediyesi, İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile GAMER yetkilileri katıldı.
Toplantıda, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayat 112 uygulaması üzerinden ilettiği ihbarların kurumlar arası koordinasyon içerisinde ivedilikle karşılanması, müdahale ve takip süreçleri ile sahipsiz hayvanların toplanması, bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilerek doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.
Toplantının ardından Vali Ömer Toraman, sahipsiz hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanını ziyaret ederek sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve barınma süreçleri ile yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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