Çanakkale'de sahipsiz hayvan toplantısında 112'ye gelen ihbarlar ele alındı

Çanakkale'de sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Polat Kara, Çanakkale Belediyesi, İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile GAMER yetkilileri katıldı.

Toplantıda, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayat 112 uygulaması üzerinden ilettiği ihbarların kurumlar arası koordinasyon içerisinde ivedilikle karşılanması, müdahale ve takip süreçleri ile sahipsiz hayvanların toplanması, bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilerek doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Vali Ömer Toraman, sahipsiz hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanını ziyaret ederek sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve barınma süreçleri ile yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.