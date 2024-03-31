31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 19.40 itibarıyla Çanakkale'de sandıkların yüzde 27,74'ü açıldı. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçiminde CHP 41,65, İYİ Parti 37,88, AK Parti yüzde 18,67, DEM Parti 1,49 oy oranına sahip bulunuyor.
Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de seçim sonuçları açıklanmaya başladı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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