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Çanakkale'de tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana ilerliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tarım arazilerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyürken ormanlık alana doğru ilerliyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Gökçalı Köyü'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın ekibi gönderildi. Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlediği öğrenildi. Havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.