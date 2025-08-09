ÇANAKKALE'de tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın 1 saatte söndürülürken, bölgede bir sera yandı.

Kalabaklı köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 16.00 sıralarında söndürüldü. Bölgedeki bir sera yanarken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.