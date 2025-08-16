Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale- Edirne Otoyolu yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gelibolu'ya bağlı Kocaçeşme köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine orman ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarına başladı.