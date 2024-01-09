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Çanakkale Valiliği, Taşımalı Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verdi - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği, Taşımalı Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verdi

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun günübirlik okullara gidip geldiği ve öğrencilerin çoğunun taşıma yoluyla eğitime eriştiği belirtilerek, eğitime ara verilmesi kararının ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı ifade edildi. Ayrıca, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale Valiliği, Taşımalı Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verdi
09.01.2024 - 22:11,
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Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşacak şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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