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Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Ara Verilecek - Son Dakika
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Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Ara Verilecek

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak Perşembe il genelinde taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Köy okullarında da eğitime 1 gün ara verileceği belirtildi. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile ya da engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Çanakkale\'de Taşımalı Eğitime Ara Verilecek
10.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:04
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Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak Perşembe il genelinde taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün il genelinde hamile ya da engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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