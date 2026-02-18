Çanakkale'de Taşkın: İşletmeler Sular Altında - Son Dakika
Çanakkale'de Taşkın: İşletmeler Sular Altında

Çanakkale\'de Taşkın: İşletmeler Sular Altında
18.02.2026 03:49
Çanakkale'de Sarıçay'ın taşması sonucu bazı işletmeler ve araçlar sular altında kaldı.

ÇANAKKALE'de, Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavağının açılması ve aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Ayrıca durakta bulunan bazı araçlar, şoförleri tarafından son anda tahliye edildi. Sarıçay yatağında bulunan bazı tekneler ise sulara gömüldü. Balıkçıların bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor.

KJ: Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

