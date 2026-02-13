Çanakkale'de Taşkın Riski Uyarısı

Çanakkale Valiliğince Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda, fazla suyun Sarıçay üzerinden akışa geçmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından taşkın riski bulunmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, riskli bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları, araçlarını dere yatağından uzaklaştırmaları ve ilgili alanları tedbiren boşaltmaları önem arz etmektedir. Gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir."