Çanakkale\'de Ters Şerit Kazası

ÇANAKKALE'de bir sürücünün, otomobiliyle ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle Bursa yönüne doğru ters şeritte ilerlediği anlar, bu sırada organize sanayi bölgesinden çıkan bir aracın kamerasına yansıdı. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı.