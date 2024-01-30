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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
30.01.2024 - 10:43,
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Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Lapseki ilçesindeki operasyonda yakalanan 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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