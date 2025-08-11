Çanakkale'de Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de Yangın Ormana Sıçradı

11.08.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı, müdahale devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HABER: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Acil Durum, Çanakkale, 3-sayfa, Ormana, Güncel, Çevre, Yaşam, Kepez, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Berke Özer’e dev talip Berke Özer'e dev talip
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
21:13
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
21:06
Arda Turan 90’da üzüldü
Arda Turan 90'da üzüldü
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:27
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
20:21
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular
İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
19:59
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
19:24
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
19:15
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 15:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.