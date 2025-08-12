Çanakkale'de Yangın: Villadan Sadece Ceketler Kaldı

1)YANAN VİLLASINDAN GERİYE DOLABINA ASTIĞI CEKETLERİ KALDI

Çanakkale'de orman yangını 2'nci gününde (4)

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Güzelyalı köyünde yanan ev ve araçlardaki zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının etkisini kaybettiği bölgelerde yaşayanlar yeniden evlerine girerken, Nevzat Üstün (80) de villasını görmek için bölgeye geldi. Üstün'ün yanan villasında geriye kalan sadece dolabına astığı ceketleri oldu. Nevzat Üstün'ün villasının otoparkında park halindeki otomobili de yanarak kullanılamaz hale geldi. Üstün, yakınıyla birlikte ceketleri evden çıkarıp, bahçedeki çiçekleri de suladı.

'EŞİM ARAYIP, 'YANIYORUZ' DEDİ; TEKNEYLE KENDİSİNİ ALDIRDIK'

Her şeylerinin yandığını belirten Nevzat Üstün, "Geldiğimde sadece üzerimize giydiğimiz kıyafetler kalmıştı. Onları aldık" dedi.

Yaşadıklarını da anlatan Üstün, eşinin kendisini arayıp telaşla yangını haber verdiğini belirtip, "Çok duyguluyum. Burası hatıralarımızın olduğu yerdir. Eşim evdeydi ve beni aradığında, ' Yanıyorum' dedi. Soğukkanlı kalıp denize kaçmasını söyledik. Tekne gönderip, kendisini aldırdık" diye konuştu.

'MANEVİ OLARAK ÇOK BÜYÜK YARALAR BIRAKTI'

Yangının kendisini manevi olarak da etkilediğini söyleyen Nevzat Üstün, "Yaşanan büyük bir doğal afet. Çok kötü oldu. Manevi olarak çok büyük yaralar bıraktı. Allah'tan bizi böyle felaketlerden korumasını diliyorum. Orman bölgesinde yaşayanlara dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.