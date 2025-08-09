Çanakkale'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ederken, bir yangın helikopteri de havadan destek sağlıyor.

Yangının başladığı Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev kullanılmaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği İtfaiye ekibi alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışması yürüttü.

Sarıcaeli köyündeki ormanlık alanda alevler içinde kaldığı anlar dün sosyal medya hesaplarına da yansıyan Çanakkale Belediyesine ait itfaiye aracı da görüntülendi.

Alevlerin, jandarma ve komandolar tarafından yaşlıların tahliye edildiği ormanlık alan içindeki Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi'nin sınırında kontrol altına alındığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Çanakkale Radyo ve TV Kulesi'ndeki tesisin yürüyüş alanı ile çevredeki ormanlık alanda hasar meydana geldi.

Sahada 1 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 77 arazöz, 5 dozer, 40 teknik personel ve 670 personelle çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

"Rüzgar 2 gün daha çok kuvvetli"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere yangınların söndürülmesine destek veren bütün kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara müteşekkir olduklarını belirterek, "Ancak rüzgar 2 gün daha çok kuvvetli. Tedbirli ve dikkatli olmaya azami gayret gösterelim." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.