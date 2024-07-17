Çanakkale'de Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

Ekiplerin, 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.