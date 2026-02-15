Çanakkale\'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, il merkezi ve ilçelerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki limanda bulunan bazı tekneler parçalandı. Balıkçılar, denizde sürüklenen tekne parçalarını kendi imkanlarıyla toplamaya çalıştı.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgalarla karaya taşınan odun parçaları, Kilitbahir-Şehitler Abidesi istikametindeki Havuzlar mevkisinde yolu kapladı. Sürücüler, odun parçalarıyla kaplanan yolda güçlükle ilerleyebildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde Cevat Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi yakınındaki bir ağaç devrildi, Kemal Paşa Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesindeki bir ağaç ikiye bölündü.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde Sahil Mahallesi'ndeki kordon, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Denizdeki bir tekne de dalgalarla birlikte karaya çıktı.

Beldedeki Mıhlı Mahallesi'nde ise bir evi su bastı. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıktı. Beldede ulaşımda da aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00-11.00-15.00, Bozcaada'dan saat 07.00-10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Geyikli'den saat 19.00 Bozcaada'dan saat 18.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.