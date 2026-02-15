Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale\'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
15.02.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, il merkezi ve ilçelerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, il merkezi ve ilçelerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki limanda bulunan bazı tekneler parçalandı. Balıkçılar, denizde sürüklenen tekne parçalarını kendi imkanlarıyla toplamaya çalıştı.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgalarla karaya taşınan odun parçaları, Kilitbahir-Şehitler Abidesi istikametindeki Havuzlar mevkisinde yolu kapladı. Sürücüler, odun parçalarıyla kaplanan yolda güçlükle ilerleyebildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde Cevat Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi yakınındaki bir ağaç devrildi, Kemal Paşa Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesindeki bir ağaç ikiye bölündü.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde Sahil Mahallesi'ndeki kordon, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Denizdeki bir tekne de dalgalarla birlikte karaya çıktı.

Beldedeki Mıhlı Mahallesi'nde ise bir evi su bastı. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıktı. Beldede ulaşımda da aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00-11.00-15.00, Bozcaada'dan saat 07.00-10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Geyikli'den saat 19.00 Bozcaada'dan saat 18.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çanakkale, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:12:25. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.