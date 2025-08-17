Çanakkale'deki Orman Yangını 2. Gününde

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale ediliyor.

Çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

AA ekibi, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı dronla görüntüledi.

Tarihi alanın kuzey hattına girişler durduruldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar evlerine dönebilecek

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan son değerlendirme neticesinde, isteyen vatandaşın evlerine dönebileceğine karar verildiğini, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceklerini bildirdi.