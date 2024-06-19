Çanakkale'deki Orman Yangınındaki Son Durum Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangınındaki Son Durum Dron ile Görüntülendi

Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangınına helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, son durum dron ile görüntülendi.

19.06.2024 06:15
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Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangınındaki son durum Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi almıştı.

Kaynak: AA

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