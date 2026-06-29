Çanakkale\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Şeyma Poyraz:

Çok iyi haber bu sefer yangını bu kadar çabuk kontrol altına almışlar Havadan karadan koordineli çalışılmış Köy sakinlerinin de destek vermesi gösteriyor ki herkes seferber olunca işler oluyor Umarım bundan sonra da yangınları bu kadar hızlı söndürebiliriz