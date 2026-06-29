Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
29.06.2026 17:04
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Çanakkale Kızılkeçili'de çıkan yangına müdahale edildi, alevler kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. 1 saatlik müdahaleyle alevler, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de orman dışı alanda meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına aldık" denildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ufuk Kidak Ufuk Kidak:
    Geçen yıl da benzer bir yangın olmuştu Çanakkale'de, hep aynı yerlerde çıkıyor bu tür olaylar 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Engin Mustafa Kemal Engin:
    Yazık ya, her yaz aynı hikaye ?? Orman yangınları artmaya devam ediyor ama hiçbir kalıcı çözüm yok! Doğamız yanıyor, duyarlılık ve özen lazım ?? 0 0 Yanıtla
  • Esra Çıtır Esra Çıtır:
    Yangının bu kadar hızlı kontrol altına alınması iyi bir koordinasyon gösteriyor. Devletin afet yönetimi konusunda gerekli kaynakları ayırması önemli, umarım soğutma çalışmaları başarılı olur. 0 0 Yanıtla
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