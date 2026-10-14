Çanakkale Güzelyalı'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale Güzelyalı'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Çanakkale Güzelyalı\'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Çanakkale Güzelyalı köyünde saat 18.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı; araç kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ÇANAKKALE'de, seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafik sıkışırken, olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA
GüzelyalıÇanakkaleİtfaiyeGüncelSon Dakika

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