Çanakkale Kepez'de çöp kamyonunun çarptığı 68 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi Halil İpek Sokak'ta yolda yürüyen 68 yaşındaki kadına çöp kamyonu çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis çöp kamyonu sürücüsünü gözaltına aldı ve sürücünün emniyetteki sorgusu sürüyor.
Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Halil İpek Sokak'ta çöp kamyonu, yolda yürüyen 68 yaşındaki Ayşe K'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yeri polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekipleri Ayşe K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekibince gözaltına alınan çöp kamyonunun sürücüsü İ.Z'nin, emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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