Çanakkale Kepez\'de park halindeki otomobil el freni unutulunca denize düştü

Çanakkale Kepez'de park halindeki otomobil el freni unutulunca denize düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Kepez'de park halindeki otomobil, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması üzerine hareket ederek bariyeri aşıp denize düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi; otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Çanakkale'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil denize düştü.
Merkeze bağlı Kepez beldesinin Boğazkent Mahallesi Lodos Sokağı'nda, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki 17 ADU 188 plakalı otomobil hareket etti.
Bariyeri aşan otomobil denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla denizden çıkarılan otomobil, çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
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