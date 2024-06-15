Çanakkale Lapseki'de Orman Yangınına Uçak ve Helikopterle Müdahale Başladı - Son Dakika
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Çanakkale Lapseki'de Orman Yangınına Uçak ve Helikopterle Müdahale Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilmeye başlandığını belirtti. Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yangınla ilgili detaylı bilgi verildi ve yangının kontrol altına alınacağı ifade edildi.

15.06.2024 12:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilmeye başlandığını belirtti.

Yumaklı'nın orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları ve teknolojiler hakkında Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlediği sırada, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

Bakan Yumaklı, yangına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahaleye başlandığını söyledi. Bakan Yumaklı, yangınla ilgili detaylı bilgi için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e söz verdi.

Karacabey de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki ekranlarda helikopterlerin yangına müdahale ettiğini görüntüleri göstererek, "Sevkedilen diğer hava araçları da yoldalar, birkaç dakika içerisinde bölgeye gelecektir. Ayrıca yangın mahalline 16 arazöz de sevk edildi, bunlardan birisi alana ulaşarak müdahaleye başladı. Çok büyük bir tehlike olmadan kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Lapseki'de Orman Yangınına Uçak ve Helikopterle Müdahale Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Lapseki'de Orman Yangınına Uçak ve Helikopterle Müdahale Başladı - Son Dakika
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