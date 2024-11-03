Çanakkale'nin İlk Şehitleri Anıldı

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Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eceabat İlçe Müftüsü Nurettin Kahraman şehitler için dua okudu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Seddülbahir Kalesi'nde 3 Kasım 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın rüzgarlarının esmeye başladığı günlerde, boğazın girişine yanaşan bir İngiliz savaş gemisinden açılan ateşle Seddülbahir Kalesi'ndeki cephaneliğin ateş almasıyla birlikte ortaya çıkan patlamada 81 er ile 5 subayın şehit olduğunu hatırlattı.

Arkadaşlarının onları kalenin dibindeki, şu an huzurunda bulundukları yere defnettiklerini aktaran Kaşdemir, "Anadolu'nun çeşitli yerlerinden koparak Çanakkale'deki yangını söndürmeye koşan o kahraman vatan evlatları işte burada Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak hem tarihe mal olmuşlar hem de Türk milletinin kalbindeki o müstesna yerlerini almışlardır. Bizler de şimdi onların nesilleri ve onları unutmayan evlatlar olarak ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük insanları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onların aziz hatıralarını her zaman canlı tutup, gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu altında olduğumuzu çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece, Çanakkale ruhunun kalplerde, gönüllerde ve akıllarda olduğu sürece de bu topraklarda şanlı Türk bayrağının her zaman dalgalanacağını ifade eden Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bize bu toprakları vatan yapanları, bize cumhuriyeti kurup, emanet edenleri, buradaki kahraman Mehmetçikleri, Çanakkale'nin kahraman komutanı, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Onlar bu topraklarda üzerlerine düşen sorumlulukları fark ettiler ve vatan sevgisini en ağır şekilde ödediler ve canlarını seve seve vererek, bu toprakları bize emanet ettiler. Biz de onların devamı olarak, onları anlayan, onları seven, onlara saygıda hiç kusur etmeyen nesiller olarak da o büyük kahramanlığı asla unutmamak üzere işte şimdi burada olduğu gibi toplanmış bulunuyoruz. Tekrar Çanakkale'mizin ilk şehitlerini rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. "

Anma törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, gaziler ve vatandaşlar katıldı.