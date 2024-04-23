Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

Vali Aktaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Erkek ile bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, "Hayırlı olsun" temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.