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Çanakkale ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Çanakkale ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Tahminlere göre, Salı günü sabah saatlerinden itibaren Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Çanakkale ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı
09.01.2024 - 00:57,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA
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