Çanakkale Yenice'de dere yatağına düşen otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir otomobil, Gümüşler köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken ağır yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Salih Orhan idaresindeki 10 AKV 575 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gümüşler köyü yakınlarında dere yatağına düştü.
Otomobildeki sürücü Orhan ile Şerife İnce hayatını kaybetti, Talha Orhan ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Orhan ve İnce'nin cenazeleri, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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