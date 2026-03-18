Çanakkale Zaferi Anma Töreni Eskişehir'de

ESKİŞEHİR'de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, CHP Eskişehir Milletvekili Jalle Nur Süllü, belediye başkanları, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından müftülük görevlilerince dua edildi.

Törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı. (DHA

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,