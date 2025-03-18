Manisa'da Çanakkale Zaferi Töreni - Son Dakika
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Manisa'da Çanakkale Zaferi Töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etti.

18.03.2025 16:21
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(MANİSA)- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Manisa'da tören düzenlendi. Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

"Türk milletinin onurunun ve azminin simgesi olmuşladır"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, törende şehitlik defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, "Aziz Şehitlerimiz, manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz, Türk milletinin hürriyeti için en değerli varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Milletimizin altın harflerle tarihe yazdırdığı kahramanlık destanlarının en değerli sayfaları, şehadet şerbetini içen kahramanlara aittir. Şehitlik, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en yüce mertebedir. Şehitlerimiz, sadece vatan topraklarını savunmakla kalmamış, aynı zamanda milletimizin birliğini, beraberliğini ve huzurunun harcı olmuştur. Her biri, Türk milletinin onurunun ve azminin simgesi olmuşladır. Şehitlerimizin mirası, bizlere sadece geçmişin onuru değil, geleceğin sorumluluğunu da yüklemektedir. Bu sorumluluk, şehitlerimizin emanetini en iyi şekilde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı uğruna feda-i can eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ise "O gün Çanakkale'de savaşan her bir askerimiz, bir nefer olarak cepheye gitmiş, birer şehit olarak cennete yürümüştür" diye konuştu.

Tören, Kuran-ı Kerim okunması ile devam etti. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören sonrasında Çanakkale Şehitler Anıtı da ziyaret edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Çanakkale Zaferi Töreni - Son Dakika

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