Çanakkale Zeybekçayır köyünde geleneksel çiftçi hayrı düzenlendi

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünde geleneksel çiftçi hayırı düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan hayırda köy camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından öğle namazını müteakip misafirlere pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi.

Muhtar Ramis Çokgezer, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri hayıra katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Levent Çalış, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, belediye meclis üyeleri ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.