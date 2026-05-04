Çanakkale’de balıkçı barınağında denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, iskelede bulunan balıkçı barınağında meydana geldi.
Su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, barınak çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin balıkçılık yaptığı öğrenilen F.S’ye ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?