Canbolat: ABD-İran Savaşı Uzun Süreli Olacak

28.02.2026 15:43
Velid Canbolat, ABD'nin İran saldırılarının uzun bir savaşa yol açacağını ve Hizbullah'tan temenni etti.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırıların bölgede "hayal edilemez sonuçlar doğuracak uzun bir savaşa" yol açacağını belirterek, Hizbullah'ın İsrail'e Lübnan'a saldırı için bahane vermemesi temennisinde bulundu.

Canbolat, Fransızca yayımlanan L'Orient-Le Jour gazetesine verdiği röportajda, ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen görüşmelerin "göstermelik" olduğunu savunarak, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en başından beri savaş istediğini kaydetti.

ABD'yi İran'a yönelik saldırıyı başlatmak için "sahte" bir gerekçe kullanmakla suçlayan Canbolat, "Bu, hayal edilemez sonuçlar doğuracak uzun bir savaş olacak; Hizbullah'ın İsrail'e bir bahane vermemesini umalım." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

