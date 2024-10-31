Candan Yüceer'den Ahmet Özer'e Destek

(ANKARA) -
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer
, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer
'in tutuklanması, halkın iradesine ve demokrasiye karşı bir darbedir. Hukukun üstünlüğü ve adaletin gereği olarak, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Yüceer'in paylaşımı şöyle:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanması, halkın iradesine ve demokrasiye karşı bir darbedir. Asla kabul edilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Özer, saygın bir akademisyen ve geniş kitlelerin saygı ve sevgisini kazanmış bir belediye başkanıdır. Hukukun üstünlüğü ve adaletin gereği olarak, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır. Ahmet Özer asla yalnız değildir. Yanındayız, sahip çıkıyoruz. 16.00'da Esenyurt Belediyesi
önünde buluşuyoruz."
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