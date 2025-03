Candan Yüceer: Önümüzde Birçok Engel Var Ama Biz Kadınlar Olarak Bu Engelleri Kaldırırız

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe ilişkin olarak, "Kadınları güçlendirmek, daha eşit ve adil bir toplum için çalışmak zorundayız. Adayken de hep şunu söyledim: 'Güçlü bireyler, güçlü Tekirdağ'. Ama bu güç, yalnızca fiziksel bir güç değil. Burada ailelerimiz, çocuklarımız var. Hepimizin bir ailesi var. Benim de iki evladım var, eşim var, anne-babam var. Onları çok seviyoruz ama çalışmak zorundayız. Alın teri dökmek zorundayız. Ülkemiz ancak böyle güçlenecek" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın çalışanlara hitap eden Yüceer, kadınların el ele verdiklerinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını vurguladı. Kadınların alın terine ve emeğine her zaman yürekten inandığını ifade eden ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Yüceer, şunları kaydetti:

"8 Mart yüzyıllardır kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizler için çok kıymetli. Çoğu zaman şu söylenir: 'Kutlanacak neyimiz var? Şiddet var, ayrımcılık var, her şey var'. Evet, sorunlar var ama kutlanacak bir mücadelemiz de var. Geçmişten bugüne kazanılmış haklarımız var, kazanacağımız haklar var. Mücadele var, dayanışma var. İşte sizin burada güçlü duruşunuz, benim Tekirdağ'ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olmam önemli ama yetmez. Tek bir kişiyle bu değişim olmaz. Sizlerin belediyemizde emeği, alın teri, katkısı olmadan farkındalık çoğalmaz. Geleceği daha adil, daha eşit kılmak için kız çocuklarımız, kadınlarımız, annelerimiz için mücadele etmek zorundayız. Bizim yaşadığımız ayrımcılığı çocuklarımız yaşamasın diye birlik içinde olmalıyız.

"Önümüzde birçok engel var ama biz kadınlar olarak bu engelleri kaldırırız"

Bugün burada çalışma hayatında olan kadınlarımız var ama bir o kadar da mücadele etmek zorunda kalan, şiddete uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan, hatta cinayetlere kurban giden kadınlarımız da var. Maalesef toplum olarak bu durumu kanıksadık, sıradanlaştı. Artık sokak ortasında şiddete uğrayan bir kadına kimse müdahale etmiyor. İşte biz bu zihniyetin karşısında durmalıyız. Kadınları güçlendirmek, daha eşit ve adil bir toplum için çalışmak zorundayız. Adayken de hep şunu söyledim: 'Güçlü bireyler, güçlü Tekirdağ' Ama bu güç, yalnızca fiziksel bir güç değil. Burada ailelerimiz, çocuklarımız var. Hepimizin bir ailesi var. Benim de iki evladım var, eşim var, anne-babam var. Onları çok seviyoruz ama çalışmak zorundayız. Alın teri dökmek zorundayız. Ülkemiz ancak böyle güçlenecek.

Göreve geldiğimiz günden bu yana yolumuzun uzun ve zorlu olduğunu biliyoruz. Önümüzde birçok engel var ama biz kadınlar olarak bu engelleri kaldırırız. Yeter ki inanalım, yeter ki dayanışmamızı kaybetmeyelim. Bu yüzden çocuklarımızın doğduğu günden itibaren kadınlar ve gençler için fırsat eşitliği sağlamak adına çalışıyoruz. Eğitime destek veriyoruz, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için projeler üretiyoruz. Kreşler açarak kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlamak istiyoruz. Öncelikle kendi belediyemizden, çekirdek ailemizden başlayarak değişimi başlatıyoruz.

"Kadın güçlenirse, toplum güçlenir"

Erkeklerimizi de ötekileştirmiyoruz. Bugün kadın kadına konuşuyoruz ama erkekleri de seviyoruz, kimseyi ayırmıyoruz. Kadın yüreği herkesi içine alır, herkesi sever. Ancak istiyoruz ki çekirdek ailemizden başlayarak kadınların şartlarını iyileştirelim. Hem ekonomik olarak güçlenmeleri hem de daha iyi çalışma koşullarına sahip olmaları için çalışıyoruz. Belediyemizde kadın istihdamını artırıyoruz. Daire başkanlarımız ve genel sekreter vekilimiz de burada. Belediyemizde giderek kadın çalışan sayımızı artırıyoruz. Kadınların emeğinin ve alın terinin değerini biliyoruz ve bunu sadece belediyemizde değil, tüm Tekirdağ'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Sizlerin emeğine, alın terine inanıyorum. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir. Güçlü bir toplum, başarıyı da beraberinde getirir.

Bizim görevimiz, Büyükşehir Belediyemizde kadın çalışanlarımızı güçlendirmek ve kadın istihdamını artırmak. Tekirdağ'ı daha da güzelleştirmek için çalışacağız. Tekirdağ'ın her köşesinde emeğiniz var. Belediyemiz ve şehrimiz için verdiğiniz emek ve çaba için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşınız olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların emeğinin ve özverisinin farkındayım. Alanlarda sizleri görüyorum. Bugün ben konuşuyorum ama sizlerin de yaşadığı eksiklikler, çalışma koşullarınızla ilgili sıkıntılar olabilir. Bizim göremediğimiz şeyler olabilir. Bunları bize iletmekten çekinmeyin. Daha iyisini istemek en doğal hakkınız. Biz de sizin çalışma isteğinizin önünü açmalı ve dayanışmayı büyütmeliyiz.

"Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor"

Şehrimize kattığınız her değer için, belediyemize verdiğiniz her emek için teşekkür ediyorum. Daha adil, daha eşit, daha mutlu ve huzurlu bir Tekirdağ'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bundan şüphem yok. Her birinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Günümüz kutlu olsun, yolumuz açık olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Tekirdağ'ı, Türkiye'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirecek olan kadınların emeği ve dayanışmasıdır. Kendinize güvenin. Ben size güveniyorum. Kendinize inanmaktan ve mücadeleden vazgeçmeyin. Hep çalışmaya, dayanışmaya devam edelim.

"Sadece çalışmak yetmez, birlikte olmalıyız"

Ayrıca Ramazan ayınızı kutluyorum. Önümüzdeki günlerde yemekhanemiz hazır olacak. Artık hep birlikte yemeklerimizi yiyebileceğiz. Sosyal alanlarımızı artıracağız, daha fazla vakit geçireceğiz. Sadece çalışmak yetmez, birlikte olmalıyız, ailelerimizle tanışmalıyız. Beş bine yaklaşan çalışma arkadaşımızla büyük bir aileyiz ama aynı zamanda bir çekirdek aileyiz. Unutmayalım ki Tekirdağ bizden hizmet bekliyor. Yol istiyorlar, temizlik istiyorlar, spor alanları, ulaşım istiyorlar. İşimiz çok ama birlikte başaracağız.

Bana sık sık soruyorlar: 'Vekillik mi zor, belediye başkanlığı mı?' Ben de diyorum ki belediye başkanlığı başka bir şeymiş. Burası büyük bir ev gibi. İş yapıyorum, bitmiyor. Sabah kalkıyorum, her şey sil baştan. Ama olsun, bu kadar kadınla çalışıyorum. İşlerin üstesinden hep beraber geliriz. Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Büyükşehir Belediyemize olan inancınız, emeğiniz ve desteğiniz için hepinizi candan kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun."

Yüceer, konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanlarına günün anısına hediyeler takdim etti ve fotoğraf çektirdi.