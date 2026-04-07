Canel: ABD'nin Saldırısına Gerekçe Yok

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD'nin ülkesine saldırması için hiçbir bahanesinin olmadığını belirtti.

ABD merkezli Newsweek dergisine açıklamalarda bulunan Canel, Küba'nın Washington yönetimi için bir tehdit oluşturmadığına dikkati çekti.

Canel, ülkesinin çatışmadan uzak diplomatik bir çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "Savaştan kaçınmak için her zaman çaba göstereceğiz. Her zaman barış için çalışacağız. Ancak askeri bir saldırı gerçekleşirse, karşı atağa geçecek, savaşacak, kendimizi savunacağız ve eğer çatışmada düşersek vatan için kendimizi feda etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya saldırması için hiçbir bahanesinin olmadığının altını çizen Canel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin aramızdaki farklılıkları çözmek için bir yöntem olarak askeri saldırıya başvurması adına hiçbir gerekçe, hiçbir bahane yoktur. Küba, bir savaş ülkesi değildir, dayanışma ve işbirliğini teşvik eden bir barış ülkesidir. Ancak Küba, savaştan korkmaz. Şunu mutlak bir kesinlik ve dürüstlükle ifade edebilirim ki Küba'ya yönelik bir askeri operasyon, utanç verici bir durum olmasının yanı sıra her iki ulus ve halkları için de telafisi mümkün olmayan devasa kayıplara yol açar."

Canel, ABD yönetimiyle diyaloğun her zaman mümkün olduğunu, hatta bazı anlaşmalara varılabileceğini ancak bunun zor olduğunu vurguladı.

"Kararlar da kolektif olarak alınır"

Kendi kişisel güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişesi olmadığının altını çizen Canel, "Küba devletinin, partinin ve devrimin liderliği kolektiftir ve kararlar da kolektif olarak alınır. Bu nedenle savunmaya hazırlanıyoruz, saldırmak için değil, kendimizi korumak için. Halklarımız barışı, dostane bir ortamda yaşama imkanını, işbirliği yapmayı ve gerçek bir iyi komşuluk ilişkisi kurmak için tam özgürlüğün tadını çıkarmayı hak ediyor." ifadesini kullandı.