Cango Mağaraları: Güney Afrika'nın Doğal Cazibesi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Batı Cape eyaletindeki Cango Mağaraları, ülkenin en eski turistik cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.

Cape Town'a kara yoluyla yaklaşık 6 saat mesafedeki Cango Mağaraları, Oudtshoorn kasabası yakınlarındaki Swartberg Dağlarının sırtlarında yer alıyor. Yaklaşık 5 kilometre boyunca uzanan mağaralar dizisinden oluşan Cango, Güney Afrika'nın en önemli doğal güzellikleri arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 20 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen mağaraların erken Taş Devri'nden itibaren insan yerleşimine ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

Mağaraların son sakinleri olan yerli San halkının burayı terk etmelerinden birkaç yüzyıl sonra 1780 yılında Van Zyl isimli Avrupa kökenli bir çiftçi tarafından yeniden keşfedilen Cango, o tarihten beri bölgenin en popüler turistik destinasyonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

Ziyaretçilerin zarar vermesinden korunması için 1820 yılında ülke tarihinin ilk "Mağara Yönetmeliği"nin yayımlanmasını sağlayan bu mağaralarda 1891'den beri rehberli turlar düzenleniyor. Bu açıdan Cango Mağaraları, Güney Afrika'nın ve kıtanın turizme açık en eski mağaraları olma ünvanını taşıyor.

Toplamda 3 bölümden oluşan mağaraların bugün yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ilk bölümü ziyarete açık. Mağara girişinde ziyaretçileri, bir zamanlar yerli San halkının konakladığı bölüm karşılıyor. Yerel sakinlerinin yaşam tarzlarının modellerle canlandırıldığı bu bölümün duvarlarında binlerce yıllık mağara resimleri yer alıyor.

Van Zyl Salonu

Buradan bir merdivenle inilen "Van Zyl Salonu" isimli bölüm ise ismini burayı keşfeden çiftçiden alıyor. Yaklaşık 107 metre uzunluğu, 54 metre genişliği ve 17 metre yüksekliği ile bir futbol sahasından büyük alana yayılan bu bölüm mağaranın en büyük salonu olma özelliği taşıyor.

Enfes akustiğinden dolayı 1964-1994 yılları arasında konser salonu olarak kullanılan bu bölüm, bugün de Cango Mağaralarının en dikkati çekici kısımları arasında yer alıyor.

Kleopatra İğnesi

Mağaranın ilerleyen kısımlarında bulunan ve yaklaşık 150 bin yılda oluştuğu tahmin edilen "Kleopatra İğnesi" adlı devasa sütun dünyadaki en büyük mağara sarkıtlarından biri olarak biliniyor.

"Org Odası" adı verilen bir diğer bölüm ise ismini tavandan org gibi sarkan bir dizi uzun ince sarkıttan alıyor. Burası, sarkıtlara sert bir nesneyle vurulduğunda ortaya çıkan ürkütücü melodilerin, odanın duvarlarında yankılanmasıyla biliniyor.

"Gelin Odası" adı verilen bölüm ise ince üslupta ve karmaşık desenlere sahip sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra loş ışıklandırmanın ortamda romantik bir atmosferi çağrıştırmasından dolayı bu isimle anılıyor.

Mağaraların ziyarete açık bir diğer bölümü olan "Periler Ülkesi" isimli odanın ışıltılı kristallerle kaplı duvarlarındaki şekiller ise ziyaretçileri uhrevi bir atmosfere sokuyor.

Macera turu

Mağaraların ana salonlarını içeren "Miras Turu" adı verilen rehberli tur 30 ila 60 dakika arasında sürüyor. Cango'nun daha derinlerine inmek isteyen mağara tutkunları içinse "Macera Turu" adı verilen seçenek öne çıkıyor.

Yaklaşık 90 dakikalık bu tur, dar tünelleri, dik merdivenleri ve zorlu geçitleri ile heyecanlı bir mağara deneyimi sunuyor. Belirli bir kondisyon gerektiren bu tura, yalnızca ince bir vücut yapısına sahip kişilerin katılması tavsiye ediliyor.

Ulaşım ve konaklama

Güney Afrika'nın "Garden Route" adlı en gözde tatil mekanlarından birinin yakınındaki Cango Mağaraları, Cape Town şehrine yaklaşık 600 kilometre mesafede bulunuyor. Mağaralara giriş ücreti "Miras Turu" için kişi başı 150 rand (8,5 dolar), "Macera Turu" için ise 220 rand (12,5 dolar).

Cango Mağaraları, Noel tatili hariç yılın her günü saat 09.00-16.00 arasında ziyaret edilebiliyor. Bölgede ve buraya 30 kilometre uzaklıktaki Oudtshoorn kasabasında çeşitli fiyat ve konfor aralığında konaklama seçenekleri bulunabiliyor. Bunun dışında kara yoluyla 1,5 saat uzaklıktaki Mossel Bay şehrindeki konaklama tesisleri de tavsiye ediliyor.