Canik'te Yeni Projeler Tanıtıldı - Son Dakika
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Canik'te Yeni Projeler Tanıtıldı

Canik\'te Yeni Projeler Tanıtıldı
02.07.2026 16:09
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Belediye Meclisi toplantısında Meşe Tesisleri ve mesleki eğitim projeleri hakkında bilgi verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında Belediye Meclisi temmuz ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede yapımı tamamlanan ve kazandırılması hedeflenen yeni projeler hakkında bilgi veren Sandıkçı, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin yenileme çalışmalarını tamamladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

İlçe genelinde üstyapı ve yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, "Yenileme çalışmalarıyla örnek sosyal tesis halinde dönüştürdüğümüz Canik Belediyesi Meşe Tesislerimizden fiber optik ağ altyapı çalışmalarına, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı Canik Macera Parkı'ndan güvenli ve konforlu yollara kadar her alanda örnek eserleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Canik'imize değere katan, hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan eserleri ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Canik Belediyesi Hanım Konakları ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) ücretsiz mesleki eğitim programlarını sürdürdüklerini dile getiren Sandıkçı, "Canik'imizde mesleki istihdama yönelik eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. CAMEK'te ve belediyemiz hanım konaklarında hemşehrilerimizi ücretsiz ve uygulamalı mesleki eğitimlerle bir araya getirmeyi sürdürüyoruz. Uygulamalı eğitimler sürecinde ayrıca mesleki tecrübeler edinen hemşehrilerimiz, eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak iş hayatında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Sandıkçı, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde başvuru sürecinin devam ettiğini, bu yaz tatili döneminde de camilerin çocukların sesleriyle şenleneceğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca, "2026 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi" gündem maddesi görüşmelerinde Canik Belediye Meclis Üyeleri, oy birliğiyle tatil yapmama kararı aldı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA

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