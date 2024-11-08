CANiK'ten Dron Savar Silah Sistemi!

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GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Dünyadaki 30x113 milimetre 3 orta kalibre top üreticisinden birisi olan, CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, yaptığı entegrasyon çalışmasıyla silaha dron savar yeteneği kazandırdı.

SYS Grup, sahip olduğu şirketlerin kabiliyetlerini bir araya getirip bunlara yeni ekipmanlar ekleyerek güncel tehditlere çözümler üretiyor. Bu kapsamda hayata geçirilen son çözüm SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi.

CANiK Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde muharebe alanında artan dron tehdidine yönelik kullanıcılardan gelen talepler üzerine bu konuyu gündeme aldıklarını söyledi.

Muharebe alanlarında artan bir asimetrik tehdit bulunduğunu, bunun son örneğinin insansız sistemler olduğunu anlatan Gençer, "Bunun havadan gelenleri ayrı bir tehdit, karadan gelenleri farklı, bir de denizden gelenleri var. Biz de silah sitemi üreticisi olarak ve grup şirketlerimizin sahip olduğu yeteneklerin tamamını kullanarak 30x113 milimetre orta kalibre top konseptini bu tehdide karşı uyarladık. SYS Grup şirketlerimizden AEI Systems tarafından üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR orta kalibre topumuzu yine grup şirketlerimizden UNIROBOTİCS tarafından üretilen TRAKON 30 uzaktan komutalı silah sistemine entegre ettik. Bununla beraber kulemizin üzerinde bir de ufak radar var. Ufak diyorum ama yetenekleri çok büyük bir dron radarı var. Bu haliyle dronlara karşı kullanabileceğiniz bir sistem oluşturmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Radarın büyük dronları 6 kilometreden tespit edebildiğini ifade eden Gençer, çok ufak, 20 santim olanların ise 250 metreden tanımlanabildiğini belirtti.

Sistemin tehdidi algıladıktan sonra otomatik olarak kamerasının ona çevirdiğini dile getiren Gençer, kendi yazılım ve optimekanik sistemler ile hedefi tespit ettiğini, aktif takibe alındığını, kullanıcının da hedefle ilgili kararı verdiğini bildirdi.

Farklı dronlar için etkili

Gençer, sistemin başka bir silahla da yapılabileceğini, ancak sonuç almanın zor olacağına vurgu yaptı.

30x113 milimetre topun 60 yıldır muharebe alanlarında daha çok hava araçlarında kullanıldığını ifade eden Gençer, şunları kaydetti:

"60 yılı yakın bir süredir kendisini muharebe alanlarında kanıtlamış olan topumuzu, üzerine yerleştirdiğimiz 2 özel buffer (sönümleyici) ile tepmesini çok düşük miktara çekerek her türlü araca entegre edilebilir hale getirdik. Bu sayede uzaktan komutalı silah sistemi olarak her yere koyabiliyorsunuz. Attığınız mermi çekirdeğinin taşıma kapasitesi büyük olduğu için hedefi tahrip gücü yüksek olan mühimmatla vurma şansı veriyor. Bu bir kamikaze hava dronu olabilir, kamikaze su üstü dronu olabilir, keşif dronu olabilir, fark etmez. Ayrıca alçak irtifada seyreden seyir füzelerine de angajman sağlayabilir. Bununla da yetinmiyor, yaklaşma tapalı mühimmatla aynı sistem hiç bir ek donanıma gerek duymaksızın kullanılabiliyor. Dolayısıyla havadaki ufak dronlardan tutun, denizdeki kamikaze dronlara ya da havadaki keşif dronlarına kadar bir çok sisteme yakın hava savunma sistemi gibi kullanabiliyorsunuz.

Peki bunu yakın hava savunma sistemi olarak mı almak gerekiyor, hayır. İstediğimiz şey çok amaçlı kullanım. Bunu bir pikapın üzerinde de koyabilirsiniz. İlla 5-6 milyon dolar bir platforma para harcamanız gerekmiyor. Kara araçlarına, ana muharebe tankına, havadan gelen tehditlere angaje olabilirsiniz. Siperlerde kendi askerlerinize atış desteği sağlayabilirsiniz. Meskun mahallerde kullanabilirsiniz. Tüm bu seçenekleri bir arada bulundurabileceğiniz bir sistem. Maliyet etkin, modüler ve çok amaçlı."

Teslimatlar başlıyor

Sistemin tespit yeteneğinin radardan radara değiştiğine işaret eden Gençer, "Şu an yapılan optimizasyon 6 kilometreye kadar tespit yapıyor. Kullanıcı isteğine bağlı olarak daha büyük radarla daha uzaktan tespit yapmak da mümkün." dedi.

Gençay Gençer, ağırlığı artırmadan ve maliyeti yükseltmeden bir konsept oluşturduklarına dikkati çekerek, "Çok etkin şekilde 6 kilometreden insan olsun, havadan yaklaşan çeşitli boyutlarda dronlar olsun tespit edilebiliyor. Silahın menziline girdiği zaman da 30x113 milimetre orta kalibre top konseptimizin 2 bin metre angajman mesafesi var. 2 bin metreye girdikten sonra da angajmana başlayabiliyorsunuz. Son kullanıcılara teslimatlara başlıyoruz." dedi.