Çankaya Belediye Başkanı Barbaros Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarını İnceledi

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Barbaros Mahallesi Buğday Sokak'ta devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Güner, Barbaros Mahallesi Buğday Sokak'ta kaplama asfalt çalışması yapan ekipleri ziyaret etti. Fen İşleri ekiplerinden asfaltlanacak sokaklar hakkında bilgi alan Güner, çalışma sırasında alanda bulunan vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Güner, "Asfalt, yol bakım onarım çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sokakları yenilediğimiz bu çalışmalar sırasında anlayış göstermeleri, biraz sabretmeleri. Komşularımıza hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.